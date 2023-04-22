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Склады в Калужская область, Россия

Калуга
5
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5 объектов найдено
Склад 1 комната в Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 4,393
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комната в Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 23 м²
€ 4,217
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комната в Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 4,783
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комната в Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 19 м²
€ 3,721
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комната в Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 4,579
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
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