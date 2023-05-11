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Коммерческая недвижимость в Приозерский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Коммерческая
Красноозёрное сельское поселение, Россия
Площадь 675 м²
Этаж 2/2
€ 755,845
Realting.com
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