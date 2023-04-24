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Готовый бизнес в Ломоносовский район, Россия

Villozskoe gorodskoe poselenie
2
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2 объекта найдено
Готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
397 м²
€ 387,250
Арт. 41612999 Готовая и действующая база отдыха. На огороженной благоустроенной территории …
Готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 142,729
Арт. 40542743 ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ покупки недвижимости, которая будет радовать вас и так…
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