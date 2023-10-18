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Коммерческая недвижимость в Ломоносовский район, Россия

Lagolovskoe selskoe poselenie
20
21 объект найдено
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 101,4 к…
€182,006
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€112,645
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,2 кв…
€116,482
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 31,6 кв…
€81,087
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,1 к…
€163,959
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 73,1 кв…
€142,293
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 80,2 кв…
€154,386
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 95 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 94,9 кв…
€164,896
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,7 кв…
€105,697
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 41,2 кв…
€101,068
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 89 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,1 кв…
€165,103
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,8 кв…
€123,438
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 111 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 111,2 к…
€241,812
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 42,6 кв…
€86,543
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,7 кв…
€123,432
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,4 кв…
€84,552
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 69 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 69,3 кв…
€146,542
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 61,5 кв…
€129,027
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,0 к…
€207,085
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 64,2 кв…
€132,672
Готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 45150610 Отличный вариант для вложения — это приобретение недвижимости, которая будет …
€134,565
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