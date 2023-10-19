ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
городской округ Владимир
Готовый бизнес
Готовый бизнес в городской округ Владимир, Россия
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
280 м²
2
ID: o84688 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€781,409
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
256 м²
1
ID: o84828 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€387,327
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
101 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 100,8 к…
€289,113
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
1 628 м²
1
ID: o85734 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 1628.9м² В…
€5,02 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
455 м²
6
ID: o82081 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,643
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
1
29 м²
21/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 633 категории…
€133,227
Рекомендовать
Производство
Надым, Россия
2
Современный Надым это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным …
€696,904
1
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
200 м²
3
ID: o82918 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€3,551
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
3 700 м²
4
ID: o73161 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 3700.0м² В…
€97,033
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
690 м²
11
ID: L3636 Предлагается в аренду отличный офисный блок на 11-ом этаже. Смешанная планировка, …
€38,693
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
4 396 м²
9
ID: L2778 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Белая площадь " сдаются в аренду офисы от 5…
€227,735
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
400 м²
4
ID: L1245 Планировка смешанная: зона приема посетителей, зона руководителя с собственным сан…
€6,875
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL