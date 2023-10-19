Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. городской округ Владимир
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в городской округ Владимир, Россия

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 280 м²
Этаж 2
ID: o84688 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€781,409
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 256 м²
Этаж 1
ID: o84828 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€387,327
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 100,8 к…
€289,113
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 1 628 м²
Количество этажей 1
ID: o85734 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 1628.9м² В…
€5,02 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 455 м²
Этаж 6
ID: o82081 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,643
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 21/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 633 категории…
€133,227
Производство в Надым, Россия
Производство
Надым, Россия
Количество этажей 2
Современный Надым это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным …
€696,904
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 3
ID: o82918 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€3,551
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 4
ID: o73161 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 3700.0м² В…
€97,033
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 690 м²
Этаж 11
ID: L3636 Предлагается в аренду отличный офисный блок на 11-ом этаже. Смешанная планировка, …
€38,693
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 4 396 м²
Этаж 9
ID: L2778 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Белая площадь " сдаются в аренду офисы от 5…
€227,735
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 400 м²
Этаж 4
ID: L1245 Планировка смешанная: зона приема посетителей, зона руководителя с собственным сан…
€6,875
Realting.com
Перейти