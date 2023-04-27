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Производственные здания в городской округ Бор, Россия

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1 объект найдено
Производство в Linda, Россия
Производство
Linda, Россия
300 м² 1/1 Этаж
€ 75,263
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего  здания.  Бывшая пивоварня. …
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