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Инвестиционная недвижимость в городской округ Бор, Россия

Бор
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная с Инвестиции в Бор, Россия
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м² Количество этажей 3
€ 387,161
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
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