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Коммерческая недвижимость в городской округ Бор, Россия

Бор
3
4 объекта найдено
Коммерческая в Бор, Россия
Коммерческая
Бор, Россия
99 м² Количество этажей 10
€ 42,059
В продаже   коммерческая недвижимость- помещение свободного назначения в центре г. Бор на ул…
Коммерческая в Бор, Россия
Коммерческая
Бор, Россия
1 745 м² 2/2 Этаж
€ 3,320,418
Продам земельный участок 174359 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенн…
Производство в Linda, Россия
Производство
Linda, Россия
300 м² 1/1 Этаж
€ 75,263
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего  здания.  Бывшая пивоварня. …
Инвестиционная с Инвестиции в Бор, Россия
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м² Количество этажей 3
€ 387,161
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
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