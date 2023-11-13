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Коммерческая недвижимость в городское поселение Вольск, Россия

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Вольск, Россия
Ресторан, кафе
Вольск, Россия
Площадь 5 498 м²
Продаётся коммерческое помещение возле Набережной Космонавтов, на улице , ведущей к новому г…
Цена по запросу
Realting.com
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