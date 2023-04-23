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Продажа офисных помещений в городское поселение Новоузенск, Россия

Новоузенск
1
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1 объект найдено
Офис в Новоузенск, Россия
Офис
Новоузенск, Россия
1 715 м²
Цена по запросу
Продажа помещения в ТЦ «Европа Сити»! Здание расположено на ул. М. Горького, 30 а (…
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