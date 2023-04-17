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Купить коммерческую недвижимость в Городецкий район, Россия

Городец
2
2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Городец, Россия
Инвестиционная
Городец, Россия
498 м² 2/2 Этаж
€ 154,054
Продается 2эт .кирпичное   нежилое здание 497, 9 кв.м. в исторической части древнего города …
Коммерческаяв Городец, Россия
Коммерческая
Городец, Россия
2 155 м² 2/2 Этаж
€ 89,307
Продается нежилое 2-х-этажное здание с подвалом фактической общей площадью 2155 кв.м. по адр…

Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия

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