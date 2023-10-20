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Коммерческая недвижимость в Георгиевский округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью в Георгиевский округ, Россия
Коммерческая с мебелью
Георгиевский округ, Россия
Площадь 267 м²
Арт. 25766860 Коммерческое помещение с 2 входами и высотой потолка 4,5 метра! Окна на просп…
€377,458
Realting.com
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