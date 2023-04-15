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Купить коммерческую недвижимость в Гатчинский район, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
1
Verevskoe selskoe poselenie
1
Гатчина
1
Таицкое городское поселение
1
3 объекта найдено
Производствов Тайцы, Россия
Производство
Тайцы, Россия
17 593 м²
€ 1,653,533
Арт. 34366165 Уважаемый покупатель, ГАБ, продается действующее деревообрабатывающее произ…
Коммерческая 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коммерческая 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 80 м² 1/6 Этаж
€ 142,204
Предлагаем коммерческое помещение 80м на первом этаже жилого дома, кабинетная планировка, о…
Коммерческая 1 комнатав Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая 1 комната
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 150 000 м² 1/1 Этаж
€ 198,424
Продаётся земельный участок площадью 15 гектаров, готовый бизнес «Экофермы» в Гатчинском…

Параметры недвижимости в Гатчинский район, Россия

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