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Купить коммерческую недвижимость в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия

Гатчина
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1 объект найдено
Коммерческая 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коммерческая 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 80 м² 1/6 Этаж
€ 142,464
Предлагаем коммерческое помещение 80м на первом этаже жилого дома, кабинетная планировка, о…

Параметры недвижимости в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия

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