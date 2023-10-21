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Готовый бизнес
Готовый бизнес в Фрунзенский район, Россия
коммерческая недвижимость
8
офисы
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Готовый бизнес
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