ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Фрунзенский район
Коммерческая недвижимость в Фрунзенский район, Россия
округ Волковское
7
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая
округ Волковское, Россия
89 м²
Арт. 53530166 Предлагаем Вашему вниманию помещение свободного назначения в самом центре Лиг…
€172,940
Рекомендовать
Офис
округ Волковское, Россия
877 м²
Арт. 46779402 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение общей площадью…
€1,35 млн
Рекомендовать
Офис
округ Волковское, Россия
595 м²
Арт. 46781097 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение площадью в 595…
€825,835
Рекомендовать
Офис
округ Волковское, Россия
281 м²
Арт. 46780548 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение площадью в 282…
€578,085
Рекомендовать
Офис с мебелью
округ Волковское, Россия
172 м²
Арт. 32263458 Нежилое помещение на последнем этаже с высокими потолками 3, 53 м на Невском …
€369,197
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью
округ Волковское, Россия
1 360 м²
Арт. 25024606 Предлагается в продажу здание в одной из лучших деловых локаций Центрального …
€2,81 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью
Георгиевский округ, Россия
267 м²
Арт. 25766860 Коммерческое помещение с 2 входами и высотой потолка 4,5 метра! Окна на просп…
€377,941
Рекомендовать
Офис с парковкой, с двором
округ Волковское, Россия
748 м²
Арт. 4877994 ОСЗ в центре города готовое под арендный бизнес! Есть возможность достройки …
€2,23 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Фрунзенский район
офисы
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL