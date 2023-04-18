Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Энгельсский район
  5. Производственные помещения

Купить производственное здание в Энгельсский район, Россия

Энгельс
1
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производствов Энгельс, Россия
Производство
Энгельс, Россия
600 м²
Цена по запросу
К приобретению база под производственно-ремонтные работы, складское хранение и т.д. Площад…

Параметры недвижимости в Энгельсский район, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти