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Купить коммерческую недвижимость в Энгельсский район, Россия

Энгельс
5
Безымянское сельское поселение
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Безымянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Безымянское сельское поселение, Россия
200 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельностоящее коммерческое здание.Общая площадь 200 кв.м.Есть возможность увелич…
Коммерческаяв Энгельс, Россия
Коммерческая
Энгельс, Россия
217 м²
Цена по запросу
Помещение 217 кв м, в аренде.  Локация: 1ая линия по ул. Ломоносова с хорошим трафиком Рас…
Производствов Энгельс, Россия
Производство
Энгельс, Россия
600 м²
Цена по запросу
К приобретению база под производственно-ремонтные работы, складское хранение и т.д. Площад…
Коммерческаяв Энгельс, Россия
Коммерческая
Энгельс, Россия
77 м²
Цена по запросу
Продам  нежилое помещение  76,86 кв. м. под магазин у дома, офис продаж, пункт выдачи товара…
Коммерческаяв Энгельс, Россия
Коммерческая
Энгельс, Россия
163 м²
Цена по запросу
Продам  нежилое помещение  162,86 кв. м. под магазин у дома, офис продаж, пункт выдачи товар…
Коммерческаяв Энгельс, Россия
Коммерческая
Энгельс, Россия
136 м²
Цена по запросу
Продам  нежилое помещение  135,9 кв. м. под магазин у дома, офис продаж, пункт выдачи товара…

Параметры недвижимости в Энгельсский район, Россия

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