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Инвестиционная недвижимость в Восточный административный округ, Россия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная
Восточный административный округ, Россия
175 м²
€ 85,504
Продаётся столовая, расположенная в Бизнес Центре рядом с м.Преображенская площадь.  …
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