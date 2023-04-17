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Купить коммерческую недвижимость в Дмитровский городской округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Дмитровский городской округ, Россия
Коммерческая
Дмитровский городской округ, Россия
Количество этажей 4
€ 9,657,128
ПРОДАЕТСЯ БОЯРСКАЯ УСАДЬБА! Расположение г. Москва 40 км от МКАД(Север) по Дмитровскому ш…

Параметры недвижимости в Дмитровский городской округ, Россия

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