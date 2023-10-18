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Инвестиционная недвижимость в Дальнеконстантиновский район, Россия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Богоявление, Россия
Инвестиционная
Богоявление, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается магазин-павильон в с. Богоявление Д.Константиновского района площадью 30м2 и земля…
€20,330
Realting.com
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