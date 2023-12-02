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Коммерческая недвижимость в Крым, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Молочненское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Молочненское сельское поселение, Россия
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 5
Номера и инфраструктура действующего и популярного детского санатория Прометей. Заозерное. Е…
€10,55 млн
в месяц
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