Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Складские помещения

Купить склад в Центральный федеральный округ, Россия

Москва
2942
Московская область
1823
Люберцы
960
поселение Сосенское
180
Коммунарка
99
поселение Десёновское
28
Химки
24
поселение Вороновское
17
Показать больше
Склад В архив
Очистить
2 415 объектов найдено
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 4,413
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 23 м²
€ 4,237
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 4,805
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 19 м²
€ 3,738
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 4,601
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 2 м²
€ 4,799
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 3,871
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 3,434
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 8,195
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 5,297
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 5,657
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 5,457
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 6,313
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,607
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 7,045
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 5,352
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,607
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 7,189
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,901
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 7,908
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 8,051
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 6,313
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,754
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 5,457
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,901
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 5,810
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 5,505
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 5,297
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 6,900
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Склад 1 комнатав Veshki, Россия
Склад 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 4 м²
€ 5,845
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти