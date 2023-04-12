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Купить ресторан в Центральный федеральный округ, Россия

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180
Коммунарка
99
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поселение Вороновское
17
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Северный административный округ, Россия
Ресторан, кафе
Северный административный округ, Россия
309 м²
€ 1,589,005
Продается помещение в престижном комплексе бизнес-класса площадью 309,3 м2 расположенное в к…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

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