Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Центральный федеральный округ
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Центральный федеральный округ, Россия

коммерческая недвижимость
2478
отели
16
офисы
2063
инвестиционная недвижимость
18
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с подвалом в Городец, Россия
Коммерческая с подвалом
Городец, Россия
Площадь 2 155 м²
Этаж 2/2
Продается нежилое 2-х-этажное здание с подвалом фактической общей площадью 2155 кв.м. по адр…
€77,581
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 084 м²
Количество этажей 2
ID: L2338 Продается здание 1084 кв.м на огороженной территории. Два этажа с подвалом, состоя…
€1,45 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 432 м²
Этаж 6
ID: L3408 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ МОСКВА-СИТИ: Сдаем офис арендуемой площадью 432 кв.м. на 6 э…
€8,471
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 380 м²
Этаж 1
ID: o81487 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€12,568
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 3 056 м²
Этаж 5
ID: L3634 Прекрасное готовое офисное помещение 3 056 кв.м. на 5-м этаже с современной отделк…
€132,954
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 1 203 м²
Этаж 2
ID: o79068 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
€20,937
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 964 м²
Этаж 4
ID: L3803 Лучшее предложение в данной локации! Ставка снижена!!! БЦ Класс А - ОСЗ на первой …
€100,296
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 941 м²
Этаж 2
ID: L2959 Уважаемые арендаторы, предлагаем в аренду уникальный офис с террасой. Новая отделк…
€41,728
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 972 м²
Количество этажей 6
ID: L2079 Предлагаем в аренду шестиэтажный особняк с подвалом. Здание имеет витражное остекл…
€51,489
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 141 м²
Количество этажей 4
ID: L1272 Предлагаем здание под офис или штаб-квартиру крупной компании. Особенности объект…
€27,583
Офис с public catering в Москва, Россия
Офис с public catering
Москва, Россия
Площадь 540 м²
Этаж 2
ID: o16462 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€19,360
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 947 м²
Этаж 12
ID: L3095 Офисное помещение с улучшенной отделкой. Площадь 947,5 м2. Аренда на срок от 36 ме…
€29,771
Realting.com
Перейти