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Инвестиционная недвижимость в Центральный административный округ, Россия

коммерческая недвижимость
2102
отели
16
офисы
1992
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
€56,000
Realting.com
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