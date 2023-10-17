Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Центральный административный округ
  5. Гостиницы, отели

Отели в Центральный административный округ, Россия

Москва
16
Отель В архив
Очистить
16 объектов найдено
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 22/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 655 категории…
€125,603
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 338 категории…
€102,208
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 10/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 400 категории…
€116,692
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 14/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 484 категории…
€116,813
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 15/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 506 категории…
€102,633
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 19/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 590 категории…
€125,415
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 21/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 637 категории…
€128,875
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 295 категории…
€116,329
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 296 категории…
€99,607
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 526 категории…
€119,560
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 21/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 633 категории…
€133,018
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 22/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 652 категории…
€120,426
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 233 категории…
€99,192
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 253 категории…
€118,995
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 16/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 528 категории…
€132,050
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 232 категории…
€121,530

Типы недвижимости в Центральный административный округ

коммерческая недвижимость
офисы
Realting.com
Перейти