Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. городской округ Бор
  5. Бор
  6. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Бор, Россия

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная с Инвестициив Бор, Россия
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м² Количество этажей 3
€ 389,302
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
Realting.com
Перейти