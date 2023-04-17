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Купить коммерческую недвижимость в Бор, Россия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Бор, Россия
Коммерческая
Бор, Россия
1 745 м² 2/2 Этаж
€ 3,349,001
Продам земельный участок 174359 кв.м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенн…
Инвестиционная с Инвестициив Бор, Россия
Инвестиционная с Инвестиции
Бор, Россия
1 200 м² Количество этажей 3
€ 389,302
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
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