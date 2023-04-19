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  5. Bolsheluckoe selskoe poselenie

Купить коммерческую недвижимость в Bolsheluckoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Bolsheluckoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Bolsheluckoe selskoe poselenie, Россия
39 643 м² 2/2 Этаж
€ 5,569,416
Арт. 5108001. Продается или сдается в аренду, целиком или долями: Предприятие по производств…
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