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Купить коммерческую недвижимость в Безымянское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Безымянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Безымянское сельское поселение, Россия
200 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельностоящее коммерческое здание.Общая площадь 200 кв.м.Есть возможность увелич…
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