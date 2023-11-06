ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Белгородский район
Other
Коммерческая недвижимость в Белгородский район, Россия
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
940 м²
3
ID: L3108 Офисное помещение 940 квадратных метров. Смешанная планировка. Премиальный класс "…
€53,662
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
104 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,7 к…
€256,367
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 467 м²
5
ID: L3155 В аренду предлагается готовое офисное помещение 1 399 кв.м. офис на 5м этаже в б…
€127,924
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
86 м²
1
ID: L3366 Продажа торгового помещения в районе метро Бауманская, в 5 минутах пешком. Общая п…
€256,892
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
735 м²
2
ID: L3315 Предлагаем в аренду качественные офисные помещения в БЦ "Кулон" общей площадью 735…
€14,569
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
445 м²
1
ID: o60310 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€10,585
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 843 м²
30
ID: L2839 Продается административное здание с отдельным входом в составе БЦ класса А, Golden…
€6,18 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 045 м²
2
ID: L1966 Особняк в аренду в центре Москвы! Особняк XIX века общей площадью 1045,46 кв.м. С…
€32,329
Рекомендовать
Коммерческая
Москва, Россия
117 м²
1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 117,0 к…
€331,215
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
644 м²
1
ID: L3374 Предлагаем в аренду 2-х уровневый блок в ЖК "Сити Парк". Блок в дизайнерским ремон…
€31,448
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
1 175 м²
4
ID: o13879 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 1175.0м² …
€5,71 млн
Рекомендовать
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
1 712 м²
Арт. 45478836 Уважаемые покупатели, вашему вниманию предлагается к продаже комплекс отдельн…
€5,25 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL