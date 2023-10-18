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Коммерческая недвижимость в Балтийский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая в Балтийск, Россия
Коммерческая
Балтийск, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
€145,465
Коммерческая в Балтийск, Россия
Коммерческая
Балтийск, Россия
Площадь 889 м²
Этаж 1/3
Пр одам действующий гостиничный бизнес в Балтийске, Калининградская область. Гостевой компле…
€417,001
Realting.com
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