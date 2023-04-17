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Купить склад в городской округ Балашиха, Россия

Балашиха
3
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3 объекта найдено
Склад 1 комнатав Балашиха, Россия
Склад 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 2,455
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Склад 1 комнатав Балашиха, Россия
Склад 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 2,455
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Склад 1 комнатав Балашиха, Россия
Склад 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 3 м²
€ 2,455
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…

Параметры недвижимости в городской округ Балашиха, Россия

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