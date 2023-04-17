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Продажа офисных помещений в городской округ Балашиха, Россия

Балашиха
2
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2 объекта найдено
Офисв Балашиха, Россия
Офис
Балашиха, Россия
750 м² Количество этажей 2
€ 4,969,151
ID: o81439 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 750.0м², п…
Офисв Балашиха, Россия
Офис
Балашиха, Россия
750 м² Количество этажей 2
€ 27,606
ID: L3000 Сдается в аренду отдельно стоящее 2-х этажное административное здание. Панорамное…

Параметры недвижимости в городской округ Балашиха, Россия

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