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Коммерческая недвижимость в Балашиха, Россия

2 объекта найдено
Офис в Балашиха, Россия
Офис
Балашиха, Россия
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
ID: o81439 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 750.0м², п…
€4,30 млн
Офис в Балашиха, Россия
Офис
Балашиха, Россия
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
ID: L3000 Сдается в аренду отдельно стоящее 2-х этажное административное здание. Панорамное…
€23,912
Realting.com
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