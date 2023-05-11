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Инвестиционная недвижимость в Балахнинский район, Россия

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2 объекта найдено
Инвестиционная в Балахна, Россия
Инвестиционная
Балахна, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
€ 61,616
Инвестиционная в gorodskoe poselenie Gidrotorf, Россия
Инвестиционная
gorodskoe poselenie Gidrotorf, Россия
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
€ 42,747
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