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Коммерческая недвижимость в Балахна, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Балахна, Россия
Коммерческая
Балахна, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
€ 60,882
Продам коммерческую недвижимость, 75м, в цокольном этаже, 2 входа, парковка, все коммуникаци…
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