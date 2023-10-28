ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Багратионовский городской округ
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Багратионовский городской округ, Россия
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с public catering
Москва, Россия
752 м²
1
ID: L3973 Помещение свободного назначения, идеально под ресторан или кафе. Блок под отделку.…
€27,234
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
924 м²
2
ID: L2834 Продаю Здание общей площадью 924,6 м2 метро Щукинская (10 минут пешком), Полесский…
€2,85 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
517 м²
4
ID: L1459 Офис на Новослободской для успешной компании! Предлагается на продажу офис в бизн…
€1,75 млн
Рекомендовать
Офис медицинский центр
Москва, Россия
435 м²
2
ID: o84186 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€8,688
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
435 м²
5
ID: L2122 Сдается в аренду офис в бизнес-центре класса A. Смешанная планировка с преоблада…
€11,338
Рекомендовать
Коммерческая
Медведевка, Россия
3 000 м²
Продается складской комплекс *Север* - современный складской комплекс, отвечающий всем необх…
€703,000
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Нижний Новгород, Россия
739 м²
1/2
Продается часть отдельностоящего здания, расположенного на земельном участке 20 соток. Земел…
€311,333
Рекомендовать
Офис банк
Москва, Россия
442 м²
1
ID: o84854 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€1,21 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 592 м²
2
ID: L2881 Сдаю прекрасное помещение в бизнес центре "Банный 9", расположенное по адресу: Мо…
€44,825
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
88 м²
1/8
Продаётся коммерческое помещение, площадью 88,2 кв…
€195,565
Рекомендовать
Офис
Инновационный центр «Сколково», Россия
724 м²
1
ID: L3046 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Амальтея" вакантен отличный офисный блок в …
€16,434
Рекомендовать
Готовый бизнес с двором
okrug Smolninskoe, Россия
143 м²
Арт. 5706936 Предлагаем в покупку мини-отель в светлом цокольном этаже общей площадью 143 …
€180,673
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL