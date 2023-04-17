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Купить коммерческую недвижимость в Багратионовский городской округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Багратионовский городской округ, Россия
Коммерческая
Багратионовский городской округ, Россия
1/2 Этаж
€ 117,215
Продам действующий, прибыльный бизнес с постоянным подтвержденным доходом в пос.Корнево Багр…

Параметры недвижимости в Багратионовский городской округ, Россия

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