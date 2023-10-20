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Готовый бизнес в Адмиралтейский район, Россия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес в округ Коломна, Россия
Готовый бизнес
округ Коломна, Россия
Площадь 330 м²
Арт. 43408094 Историческая часть Васильевского острова, престижная локация! В шаговой досту…
€679,231
Realting.com
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