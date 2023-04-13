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Продажа офисных помещений в West, Португалия

Avenidas Novas
1
Cascais
1
Cascais e Estoril
1
Oeiras
1
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
1
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3 объекта найдено
Офисв Avenidas Novas, Португалия
Офис
Avenidas Novas, Португалия
Цена по запросу
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Офисв Oeiras, Португалия
Офис
Oeiras, Португалия
16 313 м² Количество этажей 13
Цена по запросу
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Офисв Cascais, Португалия
Офис
Cascais, Португалия
€ 1,037,500
Фантастический и совсем новый офис для торговли и услуг в Алькоитао, Кашкайш. Отличное и цен…

Параметры недвижимости в West, Португалия

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