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Склады в Vila Franca de Xira, Португалия

Povoa de Santa Iria e Forte da Casa
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1 объект найдено
Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
4 901 м² Количество этажей 3
€ 2,900,000
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
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