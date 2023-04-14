Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Магазины

Купить магазин с видом на море в Tamega e Sousa, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Порту
2
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
189 м²
€ 2,261,670
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
Инвестиционная 4 спальнив Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 511 м² Количество этажей 2
€ 600,000
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Tamega e Sousa, Португалия
588 м² Количество этажей 3
€ 346,736
Большое коммерческое помещение площадью 558 м², расположенное в центре Порту. Помеще…
Складв Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
4 901 м² Количество этажей 3
€ 2,767,494
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
Коммерческаяв Порту, Португалия
Коммерческая
Порту, Португалия
2 000 м²
€ 2,420,527
Фитнес клуб расположен в городе Порту недалеко от моря, Португалия. Площадь комплекса - 2.00…
Коммерческая 1 спальняв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 141 м² 1/3 Этаж
€ 678,473
Ресторан в полностью отреставрированном здании, расположенном в Matosinhos! Разнообразие …
Коммерческая 1 ваннаяв Budens, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Budens, Португалия
1 ванных комнат 83 м²
€ 225,000
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
Коммерческая 1 спальняв Португалия, Португалия
Коммерческая 1 спальня
Португалия, Португалия
46 м²
€ 143,439
Прекрасный комплекс, расположенный на юге Португалии, состоит из 2 частей: 1 часть- 36 апарт…
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
103 м² Количество этажей 3
€ 492,539
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м² Количество этажей 1
€ 299,041
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
105 м² Количество этажей 3
€ 517,166
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
72 м² Количество этажей 3
€ 402,986
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти