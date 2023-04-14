Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Tamega e Sousa, Португалия

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
110 м²
€ 175,000
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
Коммерческаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая
Santa Maria Maior, Португалия
11 м²
€ 35,000
Офисная комната вставлена в очень хорошо расположенное здание, рядом со зрительным залом Хос…
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м² Количество этажей 2
€ 454,356
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Отель 3 спальнив Almancil, Португалия
Отель 3 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 252 м²
€ 2,192,120
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
Офисв Oeiras, Португалия
Офис
Oeiras, Португалия
16 313 м² Количество этажей 13
Цена по запросу
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Коммерческая 1 ваннаяв Budens, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Budens, Португалия
1 ванных комнат 83 м²
€ 225,000
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
Отельв Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
6 323 м² 9/11 Этаж
€ 2,150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отельв Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Количество этажей 3
€ 402,986
Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительны…
Коммерческая 1 спальняв Португалия, Португалия
Коммерческая 1 спальня
Португалия, Португалия
46 м²
€ 143,439
Прекрасный комплекс, расположенный на юге Португалии, состоит из 2 частей: 1 часть- 36 апарт…
Коммерческая 1 ваннаяв West, Португалия
Коммерческая 1 ванная
West, Португалия
1 ванных комнат 166 м²
€ 989,137
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
Коммерческая 1 ваннаяв Santa Maria Maior, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 308 м²
€ 550,000
Магазин / Коммерция, расположенный близко ко всем услугам и магазинам, легкий доступ. Это …
Ресторан, кафе 9 спаленв Almancil, Португалия
Ресторан, кафе 9 спален
Almancil, Португалия
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,800,000

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти