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Купить коммерческую недвижимость в Tamega e Sousa, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
7
Порту
6
Gondomar
1
21 объект найдено
Офис 4 ванныхв Порту, Португалия
Офис 4 ванных
Порту, Португалия
4 ванных комнат 360 м²
€ 665,000
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
Коммерческая 77 комнатв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
77 Количество комнат 2 319 м²
€ 1,850,000
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
Магазин 1 комнатав Порту, Португалия
Магазин 1 комната
Порту, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 383 м²
€ 700,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
Склад 2 ванныхв Gondomar, Португалия
Склад 2 ванных
Gondomar, Португалия
2 ванных комнат 660 м²
€ 350,000
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350К Большой склад с рабочей площадью 660 м², ра…
Коммерческая 2 ванныхв Порту, Португалия
Коммерческая 2 ванных
Порту, Португалия
2 ванных комнат 249 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза! Новый магазин, с торговой…
Другоев Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Другое
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
257 м² Количество этажей 6
€ 1,140,000
Этот гостевой дом подходит для программы Золотая Виза в Португалии 350 000€ и 500 000&e…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
€ 75,000
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
Магазин 1 ваннаяв Порту, Португалия
Магазин 1 ванная
Порту, Португалия
1 ванных комнат 84 м²
€ 107,000
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
Коммерческая 2 ванныхв Порту, Португалия
Коммерческая 2 ванных
Порту, Португалия
2 ванных комнат 335 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Магазин площадью 335 м2 в прибрежном районе Порту. Состоит из четырех помещений и двух туал…
Коммерческая 8 спаленв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 8 спален
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
8 Количество комнат 10 ванных комнат 624 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Туристические апартаменты в Порту. К услугам гостей 24-часовое обслуживание на стойке рег…
Отельв Tamega e Sousa, Португалия
Отель
Tamega e Sousa, Португалия
€ 350,000
Отель 4 звезды, 85 номеров, в центре северной столицы Португалии, городе Порту. В проект при…
Коммерческаяв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
763 м²
€ 3,470,000
Это проект реабилитации здания, расположенного на одной из центральных и исторических улиц г…
Коммерческаяв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
150 м²
€ 700,000
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
Коммерческаяв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
110 м²
€ 650,000
Коммерческое помещение расположено в полностью отреставрированном здании, расположенном в са…
Коммерческая 1 спальняв Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 141 м² 1/3 Этаж
€ 705,000
Ресторан в полностью отреставрированном здании, расположенном в Matosinhos! Разнообразие …
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Tamega e Sousa, Португалия
588 м² Количество этажей 3
€ 385,100
Большое коммерческое помещение площадью 558 м², расположенное в центре Порту. Помеще…
Коммерческаяв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
129 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Офисв Tamega e Sousa, Португалия
Офис
Tamega e Sousa, Португалия
335 м² 1 Этаж
€ 1,400,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5 972 м²
€ 5,000,000
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
Коммерческаяв Порту, Португалия
Коммерческая
Порту, Португалия
2 000 м²
€ 2,700,000
Фитнес клуб расположен в городе Порту недалеко от моря, Португалия. Площадь комплекса - 2.00…

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

с видом на море
недорогая
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