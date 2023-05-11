ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Магазины
Магазины с видом на море в Португалии
коммерческая недвижимость
150
отели
61
офисы
7
доходные дома
3
инвестиционная недвижимость
10
другое
4
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Tamega e Sousa, Португалия
588 м²
3
€ 348,925
Коммерческая
Albufeira, Португалия
800 м²
€ 1,133,046
Коммерческая
Португалия, Португалия
335 м²
€ 541,290
Офис 4 ванных
Порту, Португалия
4
360 м²
€ 649,976
Магазин 1 комната
Порту, Португалия
1
1
383 м²
€ 672,451
Офис
Лиссабон, Португалия
45 м²
14
€ 254,906
Ресторан, кафе 9 спален
Almancil, Португалия
9
6
3
€ 1,800,000
Отель
Алгарви, Португалия
104 м²
3
€ 520,431
Отель с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
77 м²
4
€ 738,966
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
4
3
236 м²
2
€ 651,672
Магазин 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1
€ 145,000
Коммерческая 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1
308 м²
€ 550,000
Регионы с недвижимостью на продажу
Северный
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты