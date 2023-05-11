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Коммерческая недвижимость с видом на море в Португалии

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6 объектов найдено
Другое 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
€ 1,395,000
Коммерческая в Albufeira, Португалия
Коммерческая
Albufeira, Португалия
Площадь 20 000 м²
€ 7,100,000
Коммерческая в Португалия, Португалия
Коммерческая
Португалия, Португалия
€ 5,000,000
Коммерческая в Порту, Португалия
Коммерческая
Порту, Португалия
Площадь 2 000 м²
€ 2,700,000
Коммерческая 3 спальни в Португалия, Португалия
Коммерческая 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Площадь 64 м²
€ 250,000
Коммерческая 30 спален в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален
Albufeira, Португалия
Количество спален 30
Площадь 2 000 м²
€ 5,000,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Алгарве
Северный
Центральный регион
Santa Maria Maior
Лагоа
Порту
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Лагоа и Карвоейру
Loule
Albufeira e Olhos de Agua
Sao Clemente
Албуфейра
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