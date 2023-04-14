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Купить инвестиционная недвижимость в Santa Maria Maior, Португалия

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1 объект найдено
Инвестиционная 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 76 м²
€ 395,000
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

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