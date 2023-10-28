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Продажа офисных помещений в Quarteira, Португалия

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2 объекта найдено
Офис с супермаркетом, с детским садом в Quarteira, Португалия
Офис с супермаркетом, с детским садом
Quarteira, Португалия
Ресторан полностью отремонтирован в тихом районе Картейры.Крытая площадь и терраса вместимос…
€850,000
Офис 1 комната с парком, с супермаркетом, с детским садом в Quarteira, Португалия
Офис 1 комната с парком, с супермаркетом, с детским садом
Quarteira, Португалия
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Коммерческая недвижимость, которая в настоящее время функционирует как парикмахерская и сало…
€1,15 млн
Realting.com
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